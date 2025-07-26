Россияне потеряли за сутки 1080 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

Воздушные удары России

В ночь на 26 июля российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

В течение ночи Харьков и Каменское несколько раз обстреляли баллистическими ракетами и "Шахедами".

Также агрессор ударил ракетами по Днепру. В результате атаки в городе погиб человек.

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