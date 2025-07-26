У Дніпрі через обстріл РФ загинула людина

Російські окупанти в ніч на 26 липня здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Внаслідок обстрілу вже є інформація про першу жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.

"На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - йдеться у повідомленні.

Філатов зазначив, що розуміє, що укриттів не вистачає, але наголосив, що сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг - зовсім не потрібно.

"Мої співчуття рідним загиблого", - резюмував мер міста.