У Дніпрі через обстріл РФ загинула людина
Фото: цієї ночі росіяни масовано атакували Дніпро (Getty Images)
Російські окупанти в ніч на 26 липня здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Внаслідок обстрілу вже є інформація про першу жертву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.
"На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - йдеться у повідомленні.
Філатов зазначив, що розуміє, що укриттів не вистачає, але наголосив, що сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг - зовсім не потрібно.
"Мої співчуття рідним загиблого", - резюмував мер міста.
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