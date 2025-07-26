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У Дніпрі через обстріл РФ загинула людина

Субота 26 липня 2025 06:00
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У Дніпрі через обстріл РФ загинула людина Фото: цієї ночі росіяни масовано атакували Дніпро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 26 липня здійснили комбіновану атаку на Дніпро. Внаслідок обстрілу вже є інформація про першу жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.

"На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - йдеться у повідомленні.

Філатов зазначив, що розуміє, що укриттів не вистачає, але наголосив, що сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг - зовсім не потрібно.

"Мої співчуття рідним загиблого", - резюмував мер міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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