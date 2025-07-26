Дніпро, Кам'янське та Харків масовано атакували "Шахеди" і ракети: що відомо

В ніч на 26 липня росіяни продовжили атаки на Дніпро, Кам'янське та Харків. В усіх трьох містах на тлі атаки дронів і ракет пролунало багато вибухів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

Зазначимо, що цієї ночі у Києві та низці областей України оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. Це було приблизно о 01:28. Приблизно через годину Дніпро та Харків почали масовано атакувати "Шахеди".

Що відомо про атаку балістикою

Після загрози балістики Повітряні сили ЗСУ почали фіксувати швидкісні цілі, які летіли на Дніпро, Кам'янське, Кременчук та Харків.

Однак згодом стало відомо, що серія вибухів пролунала у Дніпрі та Харкові. Інформації про наслідки наразі не було, проте влада Харкова повідомляла, що удар був по Київському району. Причому після повторної таки були поранені (кількість невідома).

Інформації про Кам'янське та Кременчук не було. Судячи з усього, атаки на ці міста не сталося.

Проте зазначимо, що за годину до цього глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак писав, що ворог здійснив ракетну атаку. Внаслідок цього у місті сталася пожежа. Трохи пізніше мер Андрій Білоусов підтвердив атаку та показав перше фото наслідків.

Фото: пожежа у місті Кам'янське (t.me/belousov_andrei)

За останніми даними, станом на 03:08 з'явилася знову загроза балістики, але тепер зі сходу. Далі фіксувалася швидкісна ціль на Харків, але інформації про вибух не було.

Що відомо про атаку дронів

Починаючи з 01:43 Повітряні сили ЗСУ почали фіксували групи "Шахедів" у Дніпропетровській області. Вони летіли на Дніпро/Кам'янське та Павлоград.

Після цього "Суспільне" повідомляло про звуки вибухів у Дніпрі, які тривали близько години. Згодом військові зазначили, що Дніпро та Кам'янське під масованою атакою дронів. Інформації про наслідки ще не було.

"Масована атака на Дніпро та область триває. Не покидайте укриття. Тримаємось!", - поінформував глава ОВА Сергій Лисак про ситуацію станом на 03:20.

Крім того, о 02:22, мер Харкова Ігор Терехов і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов теж почали писати про масовану атаку дронів на Харків. У місті протягом 40 хвилин було чути близько десятка вибухів. Відомо, що під ударом був щонайменше Київський район.

Інші деталі щодо атаки

Зазначимо, що росіяни цієї ночі атакували Харків не лише дронами та ракетами, але й авіабомбами.

Загалом місто перебувало під масованою комбінованою атакою майже три години, про що поінформував мер Ігор Терехов.

"Ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе. Попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "Шахедами", - йдеться у повідомленні о 03:29.

Інформацію було взято з Telegram-каналів мера Харкова Ігоря Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, Повітряних сил ЗСУ.