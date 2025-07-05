Росіяни втратили за добу 1050 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - ЗСУ

Повітряні удари РФ

В ніч на 5 липня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві лунали вибухи, сили ППО працювали по ворожих дронах.

Крім того, загарбники вдарили по Куп'янську та Чугуєву в Харківській області. Постраждали місцеві жителі, серед них - дитина.

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