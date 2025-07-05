Россияне потеряли за сутки 1050 солдат и более 200 единиц техники, - ВСУ

Воздушные удары РФ

В ночь на 5 июля россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве звучали взрывы, силы ПВО работали по вражеским дронам.

Кроме того, захватчики ударили по Купянску и Чугуеву в Харьковской области. Пострадали местные жители, среди них - ребенок.

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