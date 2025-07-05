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Россияне потеряли за сутки 1050 солдат и более 200 единиц техники, - ВСУ

Фото: российские захватчики потеряли много техники и ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 4 на 5 июля, российские захватчики потеряли на фронте 1050 солдат и 214 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 025 260 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 990 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 953 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 29 921 (+56) ед;
  • РСЗО - 1428 ед;
  • средства ПВО - 1191 ед;
  • самолетов - 420 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 43 609 (+306) ед;
  • крылатых ракет - 3439 (+3) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 148 (+149) ед;
  • специальной техники - 3925 ед.

Воздушные удары РФ

В ночь на 5 июля россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве звучали взрывы, силы ПВО работали по вражеским дронам.

Кроме того, захватчики ударили по Купянску и Чугуеву в Харьковской области. Пострадали местные жители, среди них - ребенок.

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