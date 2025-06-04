Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 3 на 4 червня, армія Росії втратила понад 1000 солдатів і 223 одиниці техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2025 року орієнтовно становлять:
В ніч на 4 червня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Зокрема, безпілотники масовано атакували Одесу. В місті лунали десятки потужних вибухів через роботу ППО.
Крім того, агресор вдарив дронами і ракетами по Харкову.
У місті внаслідок прильотів спалахнули пожежі, є постраждалі, зафіксовані численні руйнування інфраструктури.
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