Росіяни втратили за добу 1020 солдатів і понад 220 одиниць техніки, - ЗСУ

Повітряні удари Росії

В ніч на 4 червня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Зокрема, безпілотники масовано атакували Одесу. В місті лунали десятки потужних вибухів через роботу ППО.

Крім того, агресор вдарив дронами і ракетами по Харкову.

У місті внаслідок прильотів спалахнули пожежі, є постраждалі, зафіксовані численні руйнування інфраструктури.

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