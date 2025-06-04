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В Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів РФ

Середа 04 червня 2025 01:24
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В Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів РФ Фото: в Одесі на тлі атаки дронів працює ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 4 червня в Одесі лунають звуки вибухів. Росіяни атакують місто дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини", канал Повітряних сил ЗСУ і Telegram-канал "Думская".

"В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 00:58.

Напередодні вибухів військові попереджали, що в напрямку Одеси летять дрони. Згодом мешканців закликали перейти в укриття, після чого в місті стало гучно.

Протягом останніх 20 хвилин канал "Думская" писав, що вибухи у місті продовжувалися і ворожі дрони продовжують залітати з Чорного моря. Зокрема, в місті працює ППО.

Оновлено о 01:55

Місцеві канали писали про ще низку вибухів, однак станом на цю хвилину в Одеській області оголосили відбій тривоги. Наразі все спокійно.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжує в Одеській, Миколаївській, Харківській, Донецькій та частині Дніпропетровської області.

В Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів РФ

Обстріли Одеси

Зазначимо, що росіяни регулярно атакують Одесу дронами, а часом запускають по місту навіть ракети. Вчорашня ніч не стала винятком.

Вранці мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, а також згоріли машини.

Пізніше в ДСНС доповнили, що через ворожий обстріл постраждали 4 людини. Також рятувальники написали таке:

"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була у складських приміщеннях із продуктами харчування. Також у приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - повідомили надзвичайники.

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