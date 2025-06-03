Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші ворожі БпЛА у повітряному просторі України виявили близько 23:00. Вони рухалися:

на півдні Сумської області на південний захід;

на півночі Харківської області південно-західним курсом;

в напрямку міста Харків.

Станом на 23:48 російські дрони рухалися:

на півночі та сході Харківської області, курсом на захід/ південь;

на півдні Сумської області, курс західний;

на сході Полтавської області, курс північно-західний.

Станом на 00:19 ворожі безпілотники рухалися:

на межі Сумської та Полтавської областей;

на заході Харківської області курсом на Дніпропетровську область;

на сході Харківської області, курс північно-західний;

з акваторії Чорного моря, курс на Одеську та Миколаївську області.

О 00:40 військові повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська.

О 00:44 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря на місто Очаків та Одесу.

Місцеве видання "Думська" повідомляє про наближення до Одеси 13 ворожих безпілотників. Моніторингові канали повідомляють про рух всіх 20 БпЛА на Одесу.

О 00:52 військові закликали жителів Одеси пройти в укриття. У місті вже чути роботу сил ППО.

Станом на 00:46 карта повітряних тривог України виглядала так: