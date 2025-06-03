Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів
Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші ворожі БпЛА у повітряному просторі України виявили близько 23:00. Вони рухалися:
- на півдні Сумської області на південний захід;
- на півночі Харківської області південно-західним курсом;
- в напрямку міста Харків.
Станом на 23:48 російські дрони рухалися:
- на півночі та сході Харківської області, курсом на захід/ південь;
- на півдні Сумської області, курс західний;
- на сході Полтавської області, курс північно-західний.
Станом на 00:19 ворожі безпілотники рухалися:
- на межі Сумської та Полтавської областей;
- на заході Харківської області курсом на Дніпропетровську область;
- на сході Харківської області, курс північно-західний;
- з акваторії Чорного моря, курс на Одеську та Миколаївську області.
О 00:40 військові повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська.
О 00:44 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря на місто Очаків та Одесу.
Місцеве видання "Думська" повідомляє про наближення до Одеси 13 ворожих безпілотників. Моніторингові канали повідомляють про рух всіх 20 БпЛА на Одесу.
О 00:52 військові закликали жителів Одеси пройти в укриття. У місті вже чути роботу сил ППО.
Станом на 00:46 карта повітряних тривог України виглядала так:
Ситуація на фронті й атаки РФ
З початку доби 3 червня, на фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Покровському і Новопавлівському напрямках.
Вранці російські загарбники вдарили з реактивної артилерії по центру міста Суми. Внаслідок атаки загинули четверо людей, близько 30 зазнали поранень.
У Запорізькій області російські терористи вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району.
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