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Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів

Вівторок 03 червня 2025 23:57
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Україну атакують російські "Шахеди": де ризик ударів Фото: російські військові знову атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші ворожі БпЛА у повітряному просторі України виявили близько 23:00. Вони рухалися:

  • на півдні Сумської області на південний захід;
  • на півночі Харківської області південно-західним курсом;
  • в напрямку міста Харків.

Станом на 23:48 російські дрони рухалися:

  • на півночі та сході Харківської області, курсом на захід/ південь;
  • на півдні Сумської області, курс західний;
  • на сході Полтавської області, курс північно-західний.

Станом на 00:19 ворожі безпілотники рухалися:

  • на межі Сумської та Полтавської областей;
  • на заході Харківської області курсом на Дніпропетровську область;
  • на сході Харківської області, курс північно-західний;
  • з акваторії Чорного моря, курс на Одеську та Миколаївську області.

О 00:40 військові повідомили про рух дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Чорноморська.

О 00:44 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з акваторії Чорного моря на місто Очаків та Одесу.

Місцеве видання "Думська" повідомляє про наближення до Одеси 13 ворожих безпілотників. Моніторингові канали повідомляють про рух всіх 20 БпЛА на Одесу.

О 00:52 військові закликали жителів Одеси пройти в укриття. У місті вже чути роботу сил ППО.

Станом на 00:46 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де ризик ударів

Ситуація на фронті й атаки РФ

З початку доби 3 червня, на фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень. Найбільше росіяни атакували на Покровському і Новопавлівському напрямках.

Вранці російські загарбники вдарили з реактивної артилерії по центру міста Суми. Внаслідок атаки загинули четверо людей, близько 30 зазнали поранень.

У Запорізькій області російські терористи вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району.

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