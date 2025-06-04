У Харкові лунають вибухи, місто атакують ракети і дрони росіян

У Харкові було чутно звуки вибухів. Агресор атакував місто ракетами й ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Харкові чутно кілька вибухів. Місто під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні", - написав Терехов.

Синєгубов також повідомив про потужний вибух у місті.

"Інформація перевіряється. На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило. Загроза зберігається. Залишайтесь в укриттях до відбою", - написав він.

Оновлено 02:46

Синєгубов зазначив, що попередньо, ворожий удар зафіксовано в Новобаварському районі Харкова.

Більш детальна інформація наразі встановлюється.

Оновлено 02:54

Ігор Терехов зазначив, що влучання ракет сталося в цивільне підприємство у Новабаварському району. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Синєгубов повідомив про виїзд на місце інциденту екстрених служб.

Оновлено 03:09

Мер Терехов повідомив про ще один вибух у Харкові.

"Харків під атакою ворожих БпЛА. Бережіть себе і залишайтеся у безпечних місцях", - зазначив Синєгубов.

Згодом Терехов додав, що кілька ворожих безпілотників прямують у бік Харкова.

"Найближчим часом очікуємо атаки на місто. Будьте обережні!", - написав він.

Оновлено 03:19

Міський голова Ігор Терехов повідомив про ще один вибух у Харкові.

Оновлено 03:24

Олег Синєгубов повідомив, що в місті пролунала серія вибухів.

"Місто під ударами ворожих безпілотників. Загроза повторних ударів по місту зберігається. Обережно!", - написав він.