Россияне потеряли за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 3 на 4 июня, армия России потеряла более 1000 солдат и 223 единицы техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 июня 2025 года ориентировочно составляют:
В ночь на 4 июня российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В частности, беспилотники массированно атаковали Одессу. В городе раздавались десятки мощных взрывов из-за работы ПВО.
Кроме того, агрессор ударил дронами и ракетами по Харькову.
В городе в результате прилетов вспыхнули пожары, есть пострадавшие, зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.
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