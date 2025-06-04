Россияне потеряли за сутки 1020 солдат и более 220 единиц техники, - ВСУ

Воздушные удары России

В ночь на 4 июня российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, беспилотники массированно атаковали Одессу. В городе раздавались десятки мощных взрывов из-за работы ПВО.

Кроме того, агрессор ударил дронами и ракетами по Харькову.

В городе в результате прилетов вспыхнули пожары, есть пострадавшие, зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.

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