Росіяни втратили за добу 1000 солдатів і 158 одиниць техніки, - ЗСУ

Ракетно-дронова атака РФ

В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед" і крилатими ракетами. Повітряна тривога оголошувалася в більшості областей країни.

Ближче до ранку тривогу оголосили на всій території України через обстріл крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Києві протягом ночі неодноразово лунали потужні вибухи через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

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