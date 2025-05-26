У Києві зранку знову лунають вибухи: що відомо

Зранку, 26 травня, у Києві лунають звуки вибухів. В столиці на тлі атаки ворожих безпілотників працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Станом на 06:11 повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у різних точках Київської області зафіксовано ударні безпілотники.

Після цього було чути ще кілька серій звуків вибухів, зокрема, роботу ППО.

"Небезпека ударних БпЛА залишається. В столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться у повідомленні - о 06:03.

Обстріли Києва та України

Нагадаємо, кілька годин в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що ворог випустив по Україні безпілотники, а також були зафіксовані крилаті ракети, які росіяни запустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також ми писали, що цієї ночі у зв'язку з атакою РФ у столиці працювали сили ППО. Серію вибухів було чутно не один раз.

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