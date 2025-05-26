Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и 158 единиц техники, - ВСУ

Ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на понедельник, 26 мая, российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" и крылатыми ракетами. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей страны.

Ближе к утру тревогу объявили на всей территории Украины из-за обстрела крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В Киеве в течение ночи неоднократно были слышны мощные взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.

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