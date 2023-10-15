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З'явився новий супутниковий знімок загороджень росіян у Севастопольській бухті

Фото: біля Севастопольської бухти з'явилися загородження (росЗМІ) 
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти встановили загородження на вході у Севастопольську бухту. З'явився новий супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Бреді Ефрика у Twitter.

Супутниковий знімок зроблений 13 жовтня 2023 року. На ньому помітно, що росіяни на вході до Севастопольської бухти встановили загородження. Раніше повідомлялося, що окупанти розширили їх.

Аналітик припускає, що російські окупанти таким чином намагаються протистояти атакам українських морських дронів.

Фото: біля Севастопольської бухти з'явилися загородження (twitter.com/bradyafr) 

Що цьому передувало

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" біля узбережжя Севастополя.

Пізніше речник ВМС підтвердив, що російські кораблі були уражені. Дмитро Плетенчук наголосив, що "Павел Державин" був двічі атакований. Також був уражений ворожий буксир.

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