Появился новый спутниковый снимок ограждений россиян в Севастопольской бухте

Спутниковый снимок сделан 13 октября 2023 года. На нем заметно, что россияне на входе в Севастопольскую бухту установили заграждения. Ранее сообщалось, что оккупанты расширили их.

Аналитик предполагает, что российские оккупанты таким образом пытаются противостоять атакам украинских морских дронов.

Фото: возле Севастопольской бухты появились заграждения (twitter.com/bradyafr)

Что этому предшествовало

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" у побережья Севастополя.

Позже спикер ВМС подтвердил, что российские корабли были поражены. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что "Павел Державин" был дважды атакован. Также был поражен вражеский буксир.