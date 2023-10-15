Появился новый спутниковый снимок ограждений россиян в Севастопольской бухте

Российские оккупанты установили заграждение на входе в Севастопольскую бухту. Появился новый спутниковый снимок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Эфрика в Twitter.
Спутниковый снимок сделан 13 октября 2023 года. На нем заметно, что россияне на входе в Севастопольскую бухту установили заграждения. Ранее сообщалось, что оккупанты расширили их.
Аналитик предполагает, что российские оккупанты таким образом пытаются противостоять атакам украинских морских дронов.
Фото: возле Севастопольской бухты появились заграждения (twitter.com/bradyafr)
Что этому предшествовало
Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" у побережья Севастополя.
Позже спикер ВМС подтвердил, что российские корабли были поражены. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что "Павел Державин" был дважды атакован. Также был поражен вражеский буксир.
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