Россияне установили ПВО в Туле после атак беспилотников возле НПЗ: партизаны зафиксировали технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЕШ ".

"При соблюдении всех требований рекомендательной документации по маскировке зенитно-ракетных комплексов, его было бы сложно обнаружить. Но, благодаря слаженным действиям российских командиров, которые постоянно пренебрегают какими-либо правилами, нами был обнаружен этот комплекс", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад партизаны получили информацию о том, что для усиления противовоздушной обороны в Туле был направлен один комплекс ЗРПК "Панцирь С1".

Атаки на НПЗ в России

Напомним, в последние недели украинские Силы обороны успешно атакуют нефтеперерабатывающие заводы России. Очевидно, последствия таких обстрелов оказались достаточно критическими для того, чтобы Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему.

И хотя США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, в Украине НПЗ в РФ считают законными целями для ударов.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам издания The Insider, в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

Добавим, что 2 апреля в Татарстане из-за ударов беспилотников был поврежден третий по величине российский НПЗ и завод по производству "Шахедов". Источники РБК-Украина рассказали, что операцию организовало ГУР совместно с СБУ.

Как сообщалось накануне, партизаны зафиксировали переброску российского "Панциря-С" в Тулу после недавних атак украинских БПЛА по городу.

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