Росіяни вночі запустили більше сотні дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію й керовані авіаційні бомби. Цієї ночі через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено й у Києві. Зокрема було відомо про роботу протиповітряної оборони.

Через нічну атаку на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

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