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Росіяни вночі запустили більше сотні дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: росіяни вночі запустили більше сотні дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 27 січня російські окупанти запустили проти України більше сотні дронів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 57 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом ворог запустив 104 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямків російських міст Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Чауда. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська (ЗРК); 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); 
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено: 

  • збиття 57 дронів у межах Київської, Миколаївської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської та низки інших областей; 
  • 39 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

"Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки", - пишуть Повітряні сили. 

Обстріли України

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує безпілотники, ракети різних типів, артилерію й керовані авіаційні бомби. Цієї ночі через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено й у Києві. Зокрема було відомо про роботу протиповітряної оборони.

Через нічну атаку на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях.

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