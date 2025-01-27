Россияне ночью запустили более сотни дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к обстрелам Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет беспилотники, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Этой ночью из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена и в Киеве. В частности было известно о работе противовоздушной обороны.

Из-за ночной атаки на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях.

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