Росіяни вночі запускали по України дрони і ракети різних типів: в ЗСУ розповіли про збиття

Де збивали цілі противника

Захисники неба зазначили, що бойова робота по відбиттю повітряної атаки відбувалася в межах п'яти областей, а саме:

Харківської,

Сумської,

Дніпропетровської,

Хмельницької,

Кіровоградської областей.

Звідки запускали ракети та дрони

Балістичні "Іскандери-М"/KN-23 ворог запускав по Україні із російської Воронезької області, керовані авіаракети Х-59 та протирадіолокаційну Х-31П - із тимчасово окупованих частин Херсонської та Донецької областей, а "Шахеди" - з Приморсько-Ахтарська та Курської області (РФ).

Деталі роботи ППО та особливість повітряної атаки

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - розповіли військові.

В Силах оборони півдня країни додали, що обидві ракети Х-59 були знищені на Дніпропетровщині, а в Кіровоградській області "мінусували" 4 "Шахеди".

"Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - передали в ОК "Південь".

Повітряні атаки РФ по Україні у ніч проти 27 лютого

Раніше повідомлялося, що російські загарбники ввечері у понеділок та вночі у вівторок запускали ударні дрони типу "Шахед", а також ракети під час своєї чергової повітряної атаки по території України. У кількох областях була оголошена тривога.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил заявляли також про фіксацію ворожих "Шахедів" біля кордону з Молдовою, а в деяких моніторингових групах повідомляли, що ті навіть залітали на територію цієї країни. Проте пізніше вночі в Міноборони Молдови випустили заяву, у які наголосили, що жоден дрон не проникав у їх повітряний простір країни.

Також в молдовському Міноборони додали, що українська сторона їм підтвердила, що всі запущені "Шахеди" над Одеською областю "були знищені або заглушені українською ППО".

Також голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що над регіоном збили російський дрон, а пізніше додав, що ППО ЗСУ збили дві крилаті ракети у Криворізькому районі.

Додамо, що пізніше у Повітряних силах повідомляли про групи ворожих ударних дронів, що маневрували областями, а також заявляли про загрозу ракетних ударів росіян із застосуванням балістики. Крім того, про загрозу ударів з авіації.

Після другої ночі у Полтаві повідомляли про вибухи, проте пізніше голова ОВА Філіп Пронін розповів, що в регіоні не зафіксовано влучань, постраждалих також немає.