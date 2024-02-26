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Українські військові збили дрон над Дніпропетровською областю

Понеділок 26 лютого 2024 22:07
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Українські військові збили дрон над Дніпропетровською областю Ілюстративне фото: українські військові збили дрон над Дніпропетровською областю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 26 лютого, увечері збили російський дрон над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

За його словами, безпілотник збили у Новомосковському районі військові з повітряного командування "Схід".

Більш докладних деталей про успішну роботу української протиповітряної оборони Лисак не розкрив.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, увечері росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Спочатку їх фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Також Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про загрозу дронів для Дніпропетровської області.

Більш детально про те, де зараз помітили безпілотники росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України Дрони Атака дронів
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