Українські військові збили дрон над Дніпропетровською областю

Українські захисники сьогодні, 26 лютого, увечері збили російський дрон над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

За його словами, безпілотник збили у Новомосковському районі військові з повітряного командування "Схід".

Більш докладних деталей про успішну роботу української протиповітряної оборони Лисак не розкрив.

Атака дронів

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, увечері росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Спочатку їх фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Також Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про загрозу дронів для Дніпропетровської області.

Більш детально про те, де зараз помітили безпілотники росіян - у матеріалі РБК-Україна.