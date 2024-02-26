Українські військові збили дрон над Дніпропетровською областю
Українські захисники сьогодні, 26 лютого, увечері збили російський дрон над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
За його словами, безпілотник збили у Новомосковському районі військові з повітряного командування "Схід".
Більш докладних деталей про успішну роботу української протиповітряної оборони Лисак не розкрив.
Атака дронів
Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, увечері росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.
Спочатку їх фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Також Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про загрозу дронів для Дніпропетровської області.
Більш детально про те, де зараз помітили безпілотники росіян - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.