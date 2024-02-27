Россияне ночью запускали по Украине дроны и ракеты разных типов: в ВСУ рассказали о сбитии

Где сбивали цели противника

Защитники неба отметили, что боевая работа по отражению воздушной атаки проходила в пределах пяти областей, а именно:

Харьковской,

Сумской,

Днепропетровской,

Хмельницкой,

Кировоградской области.

Откуда запускали ракеты и дроны

Баллистические "Искандеры-М"/KN-23 враг запускал по Украине из российской Воронежской области, управляемые авиаракетаы Х-59 и противорадиолокационную Х-31П - из временно оккупированных частей Херсонской и Донецкой областей, а "Шахеды" - из Приморско-Ахтарской и Курской области (РФ).

Детали работы ПВО и особенность воздушной атаки

"К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - рассказали военные.

В Силах обороны юга страны добавили, что обе ракеты Х-59 были уничтожены в Днепропетровской области, а в Кировоградской области "минусировали" 4 "Шахеда".

"Маршрут одного из дронов враг провокативно направил по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области. Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины", - передали в ОК "Юг".

Воздушные атаки РФ по Украине в ночь на 27 февраля

Ранее сообщалось, что российские захватчики вечером в понедельник и ночью во вторник запускали ударные дроны типа "Шахед", а также ракеты во время очередной воздушной атаки по территории Украины. В нескольких областях была объявлена тревога.

В командовании Воздушных сил заявляли также о фиксации вражеских "Шахедов" у границы с Молдовой, а в некоторых мониторинговых группах сообщали, что те даже залетали на территорию этой страны. Однако позже ночью в Минобороны Молдовы выпустили заявление, в котором отметили, что ни один дрон не проникал в их воздушное пространство страны.

Также в молдавском Минобороны добавили, что украинская сторона им подтвердила, что все запущенные "Шахеды" над Одесской областью "были уничтожены или заглушены украинским ПВО".

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что над регионом сбили российский дрон , а позже добавил, что ПВО ВСУ сбили две крылатые ракеты в Криворожском районе.

Добавим, что позже в Воздушных силах сообщали о группах вражеских ударных дронов, которые маневрировали по областям, а также заявляли об угрозе ракетных ударов россиян с применением баллистики. Кроме того, об угрозе ударов по авиации.

После двух ночи в Полтаве сообщали о взрывах, однако позже председатель ОВА Филипп Пронин рассказал, что в регионе не зафиксировано попаданий, пострадавших также нет.