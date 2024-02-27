Міноборони Молдови зробило заяву про атаку "Шахедів" росіян по України цієї ночі

Ударні безпілотники російських військових, запущені під час чергової повітряної атаки по Україні ввечері у понеділок, 27 лютого, не залітали на територію Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Молдови .

Так в оборонному відомстві країни відреагували на повідомлення у пабліках та моніторингових групах про те, що "Шахеди" росіян під час чергового удару по Україні нібито залетіли на територію Молдови у понеділок пізно ввечері.

Крім того, додамо, що у командуванні Повітряних сил Збройних сил України 26 лютого о 23:11 повідомляли про те, що були зафіксовані "невизначені БпЛА від кордону з Молдовою - у напрямку Хмельницького!"

"Щодо передбачуваного ризику потрапляння безпілотника на територію Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією (26 лютого, - ред.) ввечері над Україною, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова", - йдеться в заяві Міноборони Молдови.

В міністерстві додали, що українська сторона їм підтвердила, що всі запущені "Шахеди" над Одеською областю "були знищені або заглушені українською ППО".

Атака "Шахедів" по України

Нагадаємо, ввечері 26 лютого російські окупанти вчергове запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Спочатку безпілотники фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області.

Зокрема, ввечері 26 лютого збили російський дрон над Дніпропетровською областю.

Детальніше про те, де помічали безпілотники росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Випадки потрапляння дронів росіян у Молдову

Раніше повідомлялося, що у Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною, недалеко від села Етулія Вулканештського району прикордонники виявили фрагменти дрону типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

На місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки БПЛА, а й 50 кг вибухівки.

Додамо, що через кілька днів, 17 лютого, прикордонна поліція Молдови знову виявила фрагменти безпілотника. Уламки виявили в районі кордону з Україною.