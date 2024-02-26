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Сили ППО збили крилаті ракети у Дніпропетровській області

Понеділок 26 лютого 2024 23:26
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Сили ППО збили крилаті ракети у Дніпропетровській області Фото: Повітряні сили збили ракети над Дніпропетровської областю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у понеділок, 26 лютого, Сили протиповітряної оборони збили крилаті ракети у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Крилаті ракети збили сили ППО сьогодні ввечері у Криворізькому районі", - йдеться у повідомленні.

Більш детальної інформації Лисак не надав.

Повітряна атака на Україну

Ввечері росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Спочатку їх фіксували у південних регіонах - Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу дронів для Дніпропетровської області.

Зокрема, ввечері 26 лютого збили російський дрон над Дніпропетровською областю.

Більш детально про те, де зараз помітили безпілотники росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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Атака дронів
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