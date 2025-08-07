ua en ru
Росіяни вночі вдарили по залізничній інфраструктурі: в УЗ показали фото наслідків

Четвер 07 серпня 2025 08:24
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 7 серпня, вчергове ударними безпілотниками атакували залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

"Ще одна ніч.... Чергова ніч масованих нальотів зграй "Шахедів" по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу – Придніпровка", - зазначив Перцовський.

За його словами, введені на УЗ безпекові заходи спрацювали – всі чергові співробітники завчасно перемістились в укриття та не постраждали.

"Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо – посіяти паніку чи зневіру точно не вийде", - додав він.

Росіяни вночі вдарили по залізничній інфраструктурі: в УЗ показали фото наслідків

Удари росіян по залізничній інфраструктурі

Нагадаємо, що 5 серпня російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі у місті Лозова, що у Харківській області. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

Окрім того, російські війська ввечері 1 серпня завдали удару по залізничному вокзалу в Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено поїзд з пасажирами.

Також в результаті ворожого обстрілу нещодавно пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура і у столиці.

