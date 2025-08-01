Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: пошкоджено поїзд з людьми (фото)

Російські війська ввечері 1 серпня завдали удару по залізничному вокзалу в Сумах. Внаслідок обстрілу пошкоджено поїзд з пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Суми знову під ворожим обстрілом. Наслідки ударів - в тому числі й на сумському вокзалі", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в УЗ, внаслідок удару пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком.





Фото: пошкоджений поїзд внаслідок удару по вокзалу в Сумах (t.me/UkrzalInfo)

За словами глави Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував вокзал двома безпілотниками.

Фото: Сумська ОВА