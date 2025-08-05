ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)

Вівторок 05 серпня 2025 07:42
UA EN RU
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео) Ілюстративне фото: у Telegram стався масштабний збій після оновлення (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі у місті Лозова, що у Харківській області. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти в укриття, однак, на жаль, не обійшлося без жертв.

"Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - сказано у повідомленні.

Також у зв’язку з обстрілом об'їзним маршрутом прямує поїзд №66/65 -166/165 Умань-Черкаси-Харків. Те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку - обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години.

Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Водночас, у ДСНС Харківщини уточнили, що кількість постраждалих по місту зросла до 10 осіб.

Удар по Лозовій 5 серпня

У ніч на вівторок, 5 серпня, російська армія атакувала територію України ударними дронами типу "Шахед". Близько опівночі безпілотники були помічені на декількох напрямках.

А вже о третій ночі Повітряні сили повідомили, що ударні дрони рухаються у напрямку Лозової, що у Харківській області.

За словами мера міста Сергія Зеленського, російська армія цієї ночі завдала наймасованішого удару по місту Лозова. У місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також відомо про поранених, їх кількість не уточнюється. Однак серед них - двоє дітей. Наразі у місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти
РФ атакувала Лозову: пошкоджені будинки, перебої з водою і світлом, поранені діти
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському