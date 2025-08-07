Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре: в УЗ показали фото последствий

Российские войска сегодня ночью, 7 августа, в очередной раз ударными беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

"Еще одна ночь .... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - отметил Перцовский. По его словам, введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали. "Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.