ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре: в УЗ показали фото последствий

Четверг 07 августа 2025 08:24
UA EN RU
Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре: в УЗ показали фото последствий Фото: россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре (facebook.com|DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 7 августа, в очередной раз ударными беспилотниками атаковали железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

"Еще одна ночь .... Очередная ночь массированных налетов стай "Шахедов" по абсолютно гражданской железнодорожной инфраструктуре. На этот раз - Приднепровка", - отметил Перцовский.

По его словам, введенные на УЗ меры безопасности сработали - все дежурные сотрудники заблаговременно переместились в укрытие и не пострадали.

"Инфраструктуру и технику после повреждений восстановим. Движение отнюдь не останавливаем - посеять панику или уныние точно не получится", - добавил он.

Россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре: в УЗ показали фото последствий

Удары россиян по железнодорожной инфраструктуре

Напомним, что 5 августа российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая, что в Харьковской области. Известно об одном погибшем и четырех раненых. В результате вражеской атаки был поврежден железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, российские войска вечером 1 августа нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Сумах. В результате обстрела поврежден поезд с пассажирами.

Также в результате вражеского обстрела недавно повреждения получила железнодорожная инфраструктура и в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Вторжение России в Украину
Новости
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО