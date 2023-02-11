Росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Зміїний та атакували Одеську область

Окупанти в ніч на 11 лютого скинули на острів Зміїний чотири авіаційні бомби. Крім того, ворог атакував Одеську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.
Вночі росіяни атакували Одеську область з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. За словами Марченка, ніхто не постраждав.
Також ворог завдав бомбового удару по острову Зміїний скинувши чотири авіабомби.
Марченко закликав не коментувати події та не публікувати у мережі наслідки ударів.
"Я сподіваюсь що всі це розуміють, тож прошу всіх також утриматись від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора над Одеською областю сили ППО збили 13 російських ракет.
Також ввечері росіяни випустили чотири дрони-камікадзе по Одеській області, проте захисники збили їх. "Шахеди" намагалися атакувати енергетичні об'єкти.
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