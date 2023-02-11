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Россияне ночью сбросили четыре авиабомбы на Змеиный и атаковали Одесскую область

Фото: Россия ночью сбросила на остров Змеиный четыре авиабомбы (mapio net)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, враг атаковал Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

Ночью россияне атаковали Одесскую область из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. По словам Марченко, никто не пострадал.

Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.

Марченко призвал не комментировать происходящее и не публиковать в сети последствия ударов.

"Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех также воздержаться от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях", - отметил он.

Напомним, вчера над Одесской областью силы ПВО сбили 13 российских ракет.

Также вечером россияне выпустили четыре дрона-камикадзе по Одесской области, однако защитники сбили их. "Шахеды" пытались атаковать энергетические объекты.

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