Россияне ночью сбросили четыре авиабомбы на Змеиный и атаковали Одесскую область

Ночью россияне атаковали Одесскую область из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. По словам Марченко, никто не пострадал.

Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.

Марченко призвал не комментировать происходящее и не публиковать в сети последствия ударов.

"Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех также воздержаться от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях", - отметил он.

Напомним, вчера над Одесской областью силы ПВО сбили 13 российских ракет.

Также вечером россияне выпустили четыре дрона-камикадзе по Одесской области, однако защитники сбили их. "Шахеды" пытались атаковать энергетические объекты.

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