Россияне ночью обстреляли Изюм: пострадала женщина

Этой ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Около 01:00 враг обстрелял город Изюм. Пострадала 42-летняя женщина. Ее доставили в местную больницу. Поврежден дом пострадавшей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 10 августа российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения.

А 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомба. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.