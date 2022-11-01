Росіяни вночі обстріляли Донецьку області: є жертва та руйнування

Вночі 1 листопада російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є жертва і постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
На Горлівському напрямку одна людина загинула та дві зазнали поранень у Бахмуті. Там також пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. У Торецькій громаді зруйновано чотири будинки у Курдюмівці, пошкоджено будинок та забито худобу у Неліпівці. У Соледарській громаді поодинокі обстріли поблизу сіл, у Роздолівці пошкоджено приватний ангар.
На Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих. У Кураховому зруйновано приватний будинок. Також були прильоти по околицях сіл. В Авдіївці зафіксовані поодинокі прильоти вночі, два масовані артобстріли під ранок. В Очеретинській громаді були обстріли по околицях сіл - пошкоджено ЛЕП.
Окупанти також завдали два ракетні удари по Краматорську - чотирнадцятьма ракетами поцілили у промзону. Дані щодо постраждалих та пошкоджену інфраструктуру не надходили.
На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного у Лиманській громаді. Подробиці встановлюються.
Нагадаємо, росіяни вночі випустили чотири ракети по Миколаєву, є загибла та п'ятеро поранених.
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