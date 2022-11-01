Россияне ночью обстреляли Донецкую область: есть жертва и разрушения

На Горловском направлении один человек погиб и два получили ранения в Бахмуте. Там также поврежден частный дом и многоэтажка. В Торецкой общине разрушены четыре дома в Курдюмовке, поврежден дом и забит скот в Нелиповке. В Соледарской общине одиночные обстрелы вблизи деревень, в Раздоловке поврежден частный ангар.

В Донецком направлении обошлось без пострадавших. В Курахово разрушен частный дом. Также были прилеты по окрестностям деревень. В Авдеевке зафиксированы одиночные прилеты ночью, два массированных артобстрела под утро. В Очеретинской общине были обстрелы по окрестностям сел - повреждены ЛЭП.

Оккупанты также нанесли два ракетных удара по Краматорску - четырнадцатью ракетами попали в промзону. Данные о пострадавших и поврежденной инфраструктуре не поступали.

На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Подробности устанавливаются.