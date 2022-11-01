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Окупанти обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет

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Краматорськ, Вівторок 01 листопада 2022 10:13
Окупанти обстріляли Краматорськ, випустивши по місту 14 ракет Фото: окупанти вночі вдарили по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на вівторок, 1 листопада, російські окупанти масово обстріляли Краматорськ Донецької області. Удар 14 ракет припав на об'єкти міської промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. Росія - країна-терорист, країна - гній", - написав він.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 27 жовтня обстріляли підприємство в Краматорську Донецької області. Внаслідок удару не вдалося уникнути руйнувань.

Крім того, російські війська вночі 4 жовтня завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок чого поранення отримали дві особи.

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Краматорськ ракетный удар
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