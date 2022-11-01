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Окупанти вночі випустили чотири ракети по Миколаєву: в ОП показали наслідки

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Миколаїв, Вівторок 01 листопада 2022 10:09
Окупанти вночі випустили чотири ракети по Миколаєву: в ОП показали наслідки Фото: окупанти вночі випустили чотири ракети по Миколаєву (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 1 листопада завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожою ціллю стала цивільна інфраструктура, внаслідок чого загинула жінка, ще п'ятьох людей поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Одна із ракет пошкодила будівлю Першої української гімназії ім. Аркаса. Обійшлося без жертв.

При цьому три ракети вдарили по території Миколаївського політехнічного професійного коледжу. Внаслідок обстрілу частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу. Пошкоджено поряд приватний сектор та багатоквартирні будинки. Виникли пожежі у складському приміщенні коледжу та у 5-поверховому житловому будинку поряд.

З-під завалів рятувальники дістали двох людей, одна жінка загинула. Крім того, внаслідок обстрілу поранення отримали 5 цивільних.

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 1 листопада обстріляли Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів постраждалих немає.

Крім того, окупанти атакували дронами Полтавську область.

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Миколаїв ракетный удар
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