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Росіяни вночі масовано обстріляли Сумську область: 2 загиблих та 10 поранених

Фото: російські війська вночі масовано обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ цієї ночі масовано обстріляли території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад в Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, а ще 10 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Сумської ОВА.

За інформацією ОВА, минулої ночі велися обстріли таких територій:

  • Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").
  • Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.
  • Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.
  • Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БПЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.
  • Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.
  • Також вночі був обстріл Новослобідської громади, без наслідків.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня та цієї ночі війська РФ вдарили по території України ракетами, авіацією і дронами, а цілями ворога стали Одеська та Сумська області, а також Кривий Ріг.

Зокрема, вночі російські війська випустили по Кривому Рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед", з яких лише один вдалося збити українським захисникам.

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