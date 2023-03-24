Росіяни вночі масовано обстріляли Сумську область: 2 загиблих та 10 поранених

Війська РФ цієї ночі масовано обстріляли території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад в Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, а ще 10 поранені.
За інформацією ОВА, минулої ночі велися обстріли таких територій:
Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").
Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.
Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.
Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БПЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.
Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.
Також вночі був обстріл Новослобідської громади, без наслідків.
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