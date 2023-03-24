Россияне ночью массированно обстреляли Сумскую область: 2 погибших и 10 раненых

Войска РФ этой ночью массированно обстреляли территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковых общин в Сумской области. В результате вражеских атак погибли два человека, а еще 10 ранены.
По информации ОВА, минувшей ночью велись обстрелы следующих территорий:
Белопольская община: массировано обстрелян г. Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20 "прилетов").
В результате обстрела г. Белополье погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.
Ворожбянская община: по г. Ворожба произведен обстрел из РСЗО в результате которого поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение. Травмирован 1 человек.
Речковская община: в с. Виры совершен авиационный удар и удар БПЛА дрон-камикадзе. В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы. По с. Реки совершены артиллерийские обстрелы. В результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.
Николаевская поселковая община: по агрофирме нанесен авиационный удар. Повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.
Также ночью был обстрел Новослободской общины, без последствий.
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