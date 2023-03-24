Є влучання 5 "шахедами": наслідки нічної атаки на Кривий Ріг

Внаслідок нічної атаки "шахедами" по Кривому Рогу немає загиблих чи поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, всього по місту вдарили 6 іранських безпілотників - один з них вдалося збити, інші п'ять перехопити не вдалось.Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає, інші її наслідки з'ясовуються.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно.

"Для ліквідації наслідків ворожих ударів були задіяні всі оперативні та екстрені служби", - сказав він.