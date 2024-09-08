Росіяни вночі дронами атакували Одеську область: пошкоджено готель і не тільки

"Сьогодні вночі Одеська область зазнала чергової атаки ворожих БПЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

"На щастя, постраждалих немає", - констатували у Силах оборони.

