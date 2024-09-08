Россияне ночью дронами атаковали Одесскую область: поврежден отель и не только

В ночь на 8 сентября российские войска дронами атаковали Одесскую область. Повреждены гражданская инфраструктура и отель в Вилково.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Сегодня ночью Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БПЛА, которые были запущены с акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов", - говорится в сообщении.
Как отметили военные, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс.
"К счастью, пострадавших нет", - констатировали в Силах обороны.
Российские войска обстреляли Украину в ночь на 8 сентября ракетами и дронами. Оккупанты запустили 23 "Шахеда" и четыре ракеты Х-59. ПВО сбила 15 БПЛА и оодну ракету Х-59 во время обстрела РФ.
При этом, по данным Воздушных сил ВСУ, дроны РФ нарушили воздушное пространство Румынии.
При этом жителей приграничных с Украиной регионов Румынии предупреждали об опасности падения объектов. На данный момент в Румынии проверяют места, где мог упасть БПЛА.
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