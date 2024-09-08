Россияне ночью дронами атаковали Одесскую область: поврежден отель и не только

"Сегодня ночью Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БПЛА, которые были запущены с акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс.

"К счастью, пострадавших нет", - констатировали в Силах обороны.