Росіяни вночі дронами атакували Одеську область: пошкоджено готель і не тільки
В ніч на 8 вересня російські війська дронами атакували Одеську область. Пошкоджені цивільна інфраструктура та готель у Вилковому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Сьогодні вночі Одеська область зазнала чергової атаки ворожих БПЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря. Повітряна тривога тривала понад три години", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили військові, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.
"На щастя, постраждалих немає", - констатували у Силах оборони.
Атака РФ по Україні
Російські війська обстріляли Україну в ніч проти 8 вересня ракетами та дронами. Окупанти запустили 23 "Шахеди" та чотири ракети Х-59. ППО збила 15 БПЛА і одну ракету Х-59 під час обстрілу РФ.
При цьому, за даними Повітряних сил ЗСУ, дрони РФ порушили повітряний простір Румунії.
Жителів прикордонних з Україною регіонів Румунії попереджали про небезпеку падіння об'єктів. На даний момент у Румунії перевіряють місця, де міг впасти БПЛА.
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