Россияне ночью дронами атаковали Одесскую область: поврежден отель и не только

В ночь на 8 сентября российские войска дронами атаковали Одесскую область. Повреждены гражданская инфраструктура и отель в Вилково.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Сегодня ночью Одесская область подверглась очередной атаке вражеских БПЛА, которые были запущены с акватории Черного моря. Воздушная тревога продолжалась более трех часов", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, зафиксированы попадания в городе Вилково, где пострадала гражданская инфраструктура, гостинично-ресторанный комплекс.

"К счастью, пострадавших нет", - констатировали в Силах обороны.