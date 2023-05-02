Росіяни вночі били по прикордонню Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів

У Чернігівській області:

У районі села Соснівка близько 22:51 зафіксували чотири приходи, ймовірно зі ствольної артилерії.

З 06:00 до 06:30 було зафіксовано сім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район села Мурав’ї.

У Сумській області:

З 22:35 до 22:37 було зафіксовано два приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в району села Вінторівка.

В районі села Рівне відомо про три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, з 06:18 до 06:32.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Нагадаємо, вчора росіяни нанесли авіаудар по Чернігівській області, внаслідок чого загинула дитина, ще двоє людей отримали поранення.

Окрім того, у Держприкордонслужбі повідомляли, що у квітні Росія найчастіше атакувала Сумську область.

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