UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі били по прикордонню Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів

Ілюстративне фото: росіяни вночі били по прикордонню Чернігівської та Сумської областей з артилерії та мінометів (скіншот з архівного відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з 22:00 1 травня по 08:00 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

У Чернігівській області:

У районі села Соснівка близько 22:51 зафіксували чотири приходи, ймовірно зі ствольної артилерії.

З 06:00 до 06:30 було зафіксовано сім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район села Мурав’ї.

У Сумській області:

З 22:35 до 22:37 було зафіксовано два приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в району села Вінторівка.

В районі села Рівне відомо про три приходи, ймовірно з міномету 120 мм, з 06:18 до 06:32.

При цьому інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Нагадаємо, вчора росіяни нанесли авіаудар по Чернігівській області, внаслідок чого загинула дитина, ще двоє людей отримали поранення.

Окрім того, у Держприкордонслужбі повідомляли, що у квітні Росія найчастіше атакувала Сумську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьСумська область