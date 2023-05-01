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Обстріл Чернігівської області: з'явилися нові подробиці

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Понеділок 01 травня 2023 17:27
Обстріл Чернігівської області: з'явилися нові подробиці Фото: Окупанти обстріляли Чернігівську область (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні внаслідок авіаудару по Чернігівській області загинула дитина. При цьому ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Близько 14:50 військові зафіксували пуски двох керованих авіабомб із російських літаків Су-35 по селу Лизунівка Новгород-Сіверського району.

Унаслідок авіаудару загинула дитина 2009 року народження. При цьому, попередньо, дістали поранення ще дві цивільні особи.

"Також частково зруйновано будівлю ЗОШ (непрацююча) та пошкоджено приватні будинки. Інформація щодо втрат і пошкоджень уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Фото: наслідки авіаудару Чернігівської області (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, окупанти обстріляли Чернігівську область та потрапили до непрацюючого освітнього закладу.

Зазначимо, що за минулий тиждень росіяни посилили обстріл прикордоння Чернігівської області.

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