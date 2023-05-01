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Обстріли прикордоння України. ДПСУ назвала регіон, який РФ атакувала найчастіше у квітні

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Україна, Понеділок 01 травня 2023 10:16
Обстріли прикордоння України. ДПСУ назвала регіон, який РФ атакувала найчастіше у квітні Фото: ДПСУ назвала регіон, який РФ атакувала найчастіше у квітні з прикордонних областей
Автор: Наталія Гурковська

За квітень російські окупанти інтенсивно обстрілювали прикордонні регіони України, причому використовуючи авіацію. Але найчастіше Росія атакувала за цей місяць Сумську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Загалом протягом минулого місяця нами зафіксовано понад 400 обстрілів території України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Найбільше під обстріл ворога потрапляла Сумська область", - розповів він.

Демченко зазначив, що загалом серед цих обстрілів також зафіксовано кілька десятків обстрілів, коли ворог використовував авіацію - і літаки, і гелікоптери.

"Звісно, що вони намагаються вислідити позиції сил оборони України на цих напрямках, але через дії страждає і мирне населення", - зазначив він.

Обстріли прикордоння за минулу добу

Демченко додав, що ворог протягом вчорашньої доби досить інтенсивно обстрілював прикордоння України.

"Загалом нашими прикордонними нарядами зафіксовано понад 20 обстрілів. Ворог використовував і міномети, і артилерію, авіацію", - констатував він.

Як повідомлялось, останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.

Крім того, російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Також збільшилась інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.

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Сумська область Черниговская область харков
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