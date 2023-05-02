Россияне ночью били по приграничью Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов

В Черниговской области:

В районе села Сосновка около 22:51 зафиксировали четыре прихода, вероятно из ствольной артиллерии.

С 06:00 до 06:30 было зафиксировано семь приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе села Муравьи.

В Сумской области:

С 22:35 до 22:37 было зафиксировано два прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Винторовка.

В районе села Ровно известно о трех приходах, вероятно из миномета 120 мм, с 06:18 до 06:32.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, вчера россияне нанесли авиаудар по Черниговской области, в результате чего погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщали, что в апреле Россия чаще всего атаковала Сумскую область.

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