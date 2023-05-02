RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью били по приграничью Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов

Иллюстративное фото: россияне ночью били по приграничью Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов (скиншот с архивного видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей с 22:00 1 мая по 08:00 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

В Черниговской области:

В районе села Сосновка около 22:51 зафиксировали четыре прихода, вероятно из ствольной артиллерии.

С 06:00 до 06:30 было зафиксировано семь приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе села Муравьи.

В Сумской области:

С 22:35 до 22:37 было зафиксировано два прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Винторовка.

В районе села Ровно известно о трех приходах, вероятно из миномета 120 мм, с 06:18 до 06:32.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, вчера россияне нанесли авиаудар по Черниговской области, в результате чего погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщали, что в апреле Россия чаще всего атаковала Сумскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьСумская область