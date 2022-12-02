Росіяни вночі атакували ракетами Запоріжжя: в ОВА показали наслідки

Росіяни в ніч проти 2 грудня випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу окупантів ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру", - зазначив посадовець. Старух вказав, що через російські атаку спалахнула пожежа. Полум'я оперативно загасили рятувальники. Росіяни обстріляли Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)