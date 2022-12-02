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Обстріл у Харківській області: росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку

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Харківська область, П'ятниця 02 грудня 2022 01:51
Обстріл у Харківській області: росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку Фото: війська РФ під час обстрілу вдарили по житловому будинку в Харківській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти внаслідок обстрілу Чугуївського району Харківської області пізно ввечері 1 грудня потрапили житловою багатоповерхівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Суспільне.

Ворожій атаці зазнав житловий будинок у Клугіно-Башкирівці.

За словами прес-секретаря обласного управління ДСНС Євгена Василенка, наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.

У пабліках повідомляють, що, за інформацією місцевих жителів, у постраждалому будинку було мало мешканців.

Також у мережі з'явилися кадри з місця події.

Обстріл у Харківській області: росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку

Війська РФ обстріляли житловий будинок у Чугуївському районі під Харковом (фото: t.me/cn_chuguev_news)

Нагадаємо, перед цим у ніч проти 27 листопада війська РФ вдарили по Запоріжжю ракетами, і в результаті атаки постраждало агропідприємство.

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