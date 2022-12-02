Обстріл у Харківській області: росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Суспільне .

Ворожій атаці зазнав житловий будинок у Клугіно-Башкирівці.

За словами прес-секретаря обласного управління ДСНС Євгена Василенка, наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.

У пабліках повідомляють, що, за інформацією місцевих жителів, у постраждалому будинку було мало мешканців.

Також у мережі з'явилися кадри з місця події.

Війська РФ обстріляли житловий будинок у Чугуївському районі під Харковом (фото: t.me/cn_chuguev_news)