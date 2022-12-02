Россияне ночью атаковали ракетами Запорожье: в ОВА показали последствия

Россияне в ночь на 2 декабря выпустили ракеты по Запорожью. В результате обстрела оккупантов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг еще раз нанес удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", - отметил чиновник. Старух указал, что из-за российских атак вспыхнул пожар. Пламя оперативно потушили спасатели. Россияне обстреляли Запорожье / (t.me/starukhofficial)