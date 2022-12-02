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Россияне ночью атаковали ракетами Запорожье: в ОВА показали последствия

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Запорожье, Пятница 02 декабря 2022 07:24
Россияне ночью атаковали ракетами Запорожье: в ОВА показали последствия Фото: Россияне атаковали Запорожье (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Россияне в ночь на 2 декабря выпустили ракеты по Запорожью. В результате обстрела оккупантов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Враг еще раз нанес удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра", - отметил чиновник.

Старух указал, что из-за российских атак вспыхнул пожар. Пламя оперативно потушили спасатели.

Россияне ночью атаковали ракетами Запорожье: в ОВА показали последствия

Россияне обстреляли Запорожье / (t.me/starukhofficial)

Напомним, вечером 1 декабря в Харьковской области прогремели взрывы. Оккупанты попали ракетой в жилую многоэтажку в Чугуевском районе.

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