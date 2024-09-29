Росіяни вночі атакували Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували Україну дронами. Окупанти випустили по Україні 22 безпілотники, 15 з яких збила ППО.

Крім того, загарбники скинули на Запоріжжя, попередньо 13 авіабомб. Спочатку п'ять людей постраждали, одна людина опинилась під завалами. Пізніше кількість поранених почала зростати.

Наразі вже відомо про 13 постраждалих, ще одну жінку рятувальники дістали з-під завалів. Детальніше про руйнування у Запоріжжі після атаки РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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