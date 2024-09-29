Россияне ночью атаковали Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину дронами. Оккупанты выпустили по Украине 22 беспилотника, 15 из которых сбила ПВО.

Кроме того, захватчики скинули на Запорожье, предварительно, 13 авиабомб. Первоначально пять людей пострадали, один человек оказался под завалами. Позже число раненых стало расти.

На данный момент уже известно о 13 пострадавших, еще одну женщину спасатели достали из-зпод завалов. Подробнее о разрушениях в Запорожье после атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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