Россияне ночью атаковали Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска в ночь на 29 сентября атаковали Одесскую область. Есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками", - рассказал он.
В частности, в Одесском районе в результате падения БПЛА повреждены крыша и остекление жилого дома, забор и три рядом припаркованных грузовика.
"В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - констатировал Кипер.
В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину дронами. Оккупанты выпустили по Украине 22 беспилотника, 15 из которых сбила ПВО.
Кроме того, захватчики скинули на Запорожье, предварительно, 13 авиабомб. Первоначально пять людей пострадали, один человек оказался под завалами. Позже число раненых стало расти.
На данный момент уже известно о 13 пострадавших, еще одну женщину спасатели достали из-зпод завалов. Подробнее о разрушениях в Запорожье после атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
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